貝萊德投信(BlackRock)旗下的iShares黃金ETF(IAU)週二擁入了4.86億美元的資金，創下有記錄以來的最大單日資金流入！瘋狂的黃金ETF不止貝萊德一家，道富銀行的SPDR黃金ETF(GLD)也見證了連續10天資金流入，總計約29億美元。

黃金ETF僅在過去一周就整體增加25億美元的資金。投資者正將大量資金投入黃金ETF，因為他們預計全球經濟將陷入衰退，各國央行和政府將推出大規模刺激措施。

Moors&Cabot公司董事總經理JamesPillow表示，「隨著央行在全球範圍內大量印鈔，有一種內在的動力去獲取世界上最古老的貨幣——黃金。在這樣一個時期，黃金和股票都可能上漲。」儘管傳統上風險資產並不與黃金同步波動，但它們往往是在央行印鈔機轟鳴之際同向而行的。

儘管標普500指數週二收於一個月高點，但企業財報和經濟數據卻讓人們看到，冠狀病毒疫情對全球經濟影響的嚴重程度。美國3月份零售額降幅創歷史最高紀錄，而國際貨幣基金組織預計，今年全球GDP將下降3%。

這迫使各國央行和政府開放刺激措施，引發了對貨幣貶值的擔憂。就在這些措施提振股市的同時，投資者也紛紛湧向黃金等避險資產，黃金今年以來的漲幅已達到14%。

(中時電子報)