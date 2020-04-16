2020年金融市場震盪加劇，全球央行紛紛祭出貨幣寬鬆及財政政策以振興經濟。美國聯準會（Fed）更超前部署，啟動無限量購債計畫，投入千億美元購買美國公債和不動產抵押證券（MBS），為金融市場注入充足流動性。鋒裕匯理資產管理表示，若想要跟緊美國聯準會腳步，前進囊括MBS的投資級複合債券正是好選擇。

鋒裕匯理資產管理表示，面對突如其來的黑天鵝，美國央行貨幣寬鬆與補貼政策更勝2008年金融海嘯時期，見證大時代，債券布局也要攻守兼備，多元布局不同屬性債種，更能一舉掌握多元債券投資題材以及長期景氣上漲動能。

根據Lipper統計，從2000年以來，投資級複合債穩定性佳，以過往兩次降息循環為例，表現亦相對抗震。

鋒裕匯理美國固定收益團隊表示，市場劇烈波動的環境下，持續看好抵押債相關的資產，如：機構MBS和其他較高評等之證券化商品，因其具有政府隱性或顯性擔保性質，信用品質佳且此類資產通常有比國庫券更高的收益溢價空間，更容易受到資金青睞。在投資組合中加入此類證券化資產，有助於降低波動度與增加收益率。

鋒裕匯理美國固定收益團隊分析，持續看好信用債和證券化商品（MBS及ABS），尤其是受惠於美國房市與消費市場的類別。另外，持續尋找能從當前市場環境受益的資產，儘管短線公司債利差擴大，不過投資人可留意某些基本面穩定並具有強大現金流者，藉此次利差擴大的時點，反而可找到不錯的投資契機，同時新券發行市場（IPO）也相當活躍，具有許多潛在機會。

整體而言，目前公司債利差有所擴大，考量當前市場的不確定性及特定產業具有利差擴大的延滯效應，投資者在切入相關資產時更應具有耐心並慎選標的。

鋒裕匯理基金策略收益債券成立於2003年，經歷超過15年市場多空淬鍊，見證多次多空循環，並由40年元老級旗艦團隊掌舵，靈活投資抵押債（不動產抵押證券MBS、商業不動產抵押證券CMBS、資產抵押證券ABS）、防禦債（投資等級債、政府債、市政債）和積極債（新興債、高收債、可轉債）。

展望後市，鋒裕匯理資產管理表示，未來美國仍可能步入接近零利率的時代，MBS這類非傳統固定收益證券化商品因波動性較其他債券來的低，但又能提供高於政府公債的殖利率，以及較佳的風險報酬特質，料將成為投資人追求安全收益的避風港。

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