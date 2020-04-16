美國聯準會（Fed）「購債救市」措施，帶動債券價格近期齊步走揚，並以投資級債、高收益債漲勢最為強勁，漲幅都達一成以上。投信法人指出，在美國聯準會（Fed）背書下，信用債利差高點已過，特別是投資級債，已開始吸引大型機構資金進場，建議投資人可跟進布局。

第一金美國100大企業債券基金經理人許書豪表示，為緩解肺炎疫情造成的衝擊，美國聯準會（Fed）於3月祭出三大救市措施，即：大幅降息、無上限量化寬鬆、購買公司債；而大幅降息、量化寬鬆過去都曾經採用過，只有購買公司債是首度執行。

許書豪分析，過去的救市動作，大多引導資金到金融體系，這次購買公司債的措施，直接將資金投放到製造業、零售業、工業等實體經濟中，讓許多因為疫情而被迫停工停業的企業，免於資金短缺的壓力，並得以發放薪資等，度過短期的疫情危機。

觀察3月以來，美國聯準會（Fed）資產負債表總金額增加1.9兆美元，增幅達45％，顯示有將近2兆美元的資金投放到公司債市場，因此，帶動投資級債、高收益債同步走高。自本次購債政策宣布以來，漲幅分別達13％、12.2％。

許書豪強調，美國聯準會（Fed）本次購買的公司債，是體質較好、市值達一定水準的企業所發行的債券，絕大多數都是屬於信用評級在BBB級以上的投資級債，或是因為這次疫情影響，而遭到降評的債券。

從近期的投資級債市場反應，顯示美國聯準會（Fed）政策短期成效顯現。根據資料顯示，代表金融市場風險程度的金融壓力指數，已經從3月中下旬的-6.33，回升到-3.15，各分項指數包括：貨幣供給、公司債利差、股債匯市波動等指標，正逐漸恢復正常。

許書豪指出，在美國聯準會（Fed）背書下，投資級債利差高點已過，未來不易再次出現大跌，近日開始吸引大型機構資金，如：保險、退休基金等進場，投資人不妨留意跟進布局的機會。

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