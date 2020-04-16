高收益債3月因市場恐慌與油價崩跌，修正幅度已屬超跌，反彈後仍低於基準水位，在市場正常化後，擴大未來資本利得空間，並具高殖利率優勢，目前美國高收益債殖利率8.11％、亞洲高收益債券殖利率11.92％，統一全球債券組合基金經理人葉金江認為，對中長期投資人來說，現為高收益債近十年來最佳進場點。

反映債市投資人恐慌情緒的MOVE指數，由3月9日高峰163.70降至69.52，接近年初時約60的水準，美聯準會（Fed）上周宣布購債範圍擴及高收益債，加上OPEC+協議減產緩和市場對於能源公司違約風險之憂，近一周全球高收益債券指數彈升5.33％、全球投資等級企業債指數上漲3.38％，美國公債指數回跌0.18％。

統一投信表示，對未來景氣仍懷有不確定感的債券投資人，可透過組合式債券基金，由經理人隨著市場變化，評估風險與收益，動態調整高收益債、投資級債及政府公債等不同券種配置，依各區域總經情勢調整比例，長期持有一籃子的債券標的，面對短期的市場波動風險，即使出現單一企業債券違約，對投資組合影響也有限。

(工商 )