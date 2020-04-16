柯佳嬿、修杰楷主演《愛的詐欺犯》17、18日在中視、中天娛樂台播出，柯佳嬿回憶最深刻的一場戲，是在樓梯間邊吃便當邊哭，「好像是第一次碰到，從我打開便當開始，吃幾口之後哭出來。又要吃東西又要顧情緒跟表演，而且是一鏡到底。」身為一個演員，柯佳嬿認為，只要是劇中角色狀態的呈現，是符合角色的行為，即使是要做出比中指的動作，她都不覺得尷尬，「對我而言這就是表演這件事的魅力。」

柯佳嬿劇中飾演「黎業安」個性大咧咧，用網路交友跟陌生人聊天拉近距離，私下她自認是慢熟的人，「我算有點怕生，需要時間相處才會比較自在跟放鬆，工作場合我會強迫自己稍微快熟一點。」和修杰楷認識快十年，柯佳嬿笑說要克服「吻戲」心理關卡，「老實說一開始還蠻抗拒的，光是想像就很怪，因為真的太熟了。」不過兩人都是有經驗的演員，調整過後自然地完成拍攝。

資深演員應采靈在劇中飾演柯佳嬿的婆婆，兩人首度合作，柯佳嬿讚她很溫柔，「前期讀本時，偶爾會不經意講出一些很有智慧的話，我都有記下來。」劇中應采靈患有阿茲海默症，智力出現退化，而婆媳在家的小樂趣就是一起做菜，提到料理，柯佳嬿生活中最常做的就是早午餐跟沖咖啡，「我會到小店買新鮮的豆子回家磨，也會留意手沖咖啡相關的器具，試不同的濾紙，不同的濾杯，後來還買了溫度計。」

《愛的詐欺犯》集結柯佳嬿、修杰楷、白潤音、應采靈等演技精湛的演員陣容，還邀請到莊凱勛、黃尚禾等人特別演出，不僅榮獲文化部影視及流行音樂產業局106年度「優良電影劇本獎」，也獲得108年度「超高畫質電視節目製作」補助，導演郝芳葳表示從劇本內容、演員表演安排都經過精心設計，更貼近你我日常生活的自然樣貌表現，視覺影像以正方形的畫面來呈現，希望突破觀眾的既定想像。

《愛的詐欺犯》17日晚間10點在中視播出、18日中天娛樂台晚間12點，並接著推出一系列賣座韓國電影，包括孔曉振主演的《鎖命危機》、李瑞鎮演出的《親密陌生人》，還有《致命目擊》、《幻影偵探》等，部部好戲讓大家防疫在家可以盡情觀賞。

柯佳嬿在《愛的詐欺犯》中飾演「黎業安」個性大咧咧，用網路交友跟陌生人聊天拉近距離，不過私下她自認是慢熟的人。（中視提供）

資深演員應采靈在劇中飾演柯佳嬿的婆婆，柯佳嬿讚她很溫柔，「偶爾會不經意講出一些很有智慧的話，我都有記下來。」（中視提供）

柯佳嬿、修杰楷主演《愛的詐欺犯》17、18日在中視、中天娛樂台播出。（中視提供）

(中時 )