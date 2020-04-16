吳青峰先前遭到合作15年的恩師林暐哲提告違反《著作權法》並求償800萬元財產與商譽損失，並要求登報；林暐哲分別提出民、刑事訴訟，刑事部分，台北地檢署2月時，依違反著作權法起訴吳青峰。而民事部分，智慧財產法院16日認為，兩人的「詞曲版權授權合約」在2018年12月31日於網路共同發表聲明後即終止，判林暐哲敗訴。全案可上訴。

對此，吳青峰所屬環球唱片表示：「感謝智慧財產法院民事庭法官查明事實真相，讓青峰能安心專注於音樂相關工作。 」至於將是否上訴，記者致電、傳訊給林暐哲未果，截稿前沒獲得回應。

智財法院審理認為，雙方於2018年12月31日發表共同聲明，內容提及「青峰覺得該對自己的生命負責了，暐哲也支持這個勇敢決定」等語，認為兩人已達到書面合意，加上兩人LINE截圖，認定合約已經終止。智財法院認為，青峰在2019年1月以後公開演出、發行均未侵害林暐哲著作財產權，無需賠償及登報，認為林暐哲求償無理由，駁回林暐哲之訴。

此外，吳青峰對於和林暐哲得對簿公堂，他曾樂觀表示：「人有一天都會死，隨時都有可能，想到結束，就覺得再恐怖的過程也沒什麼大不了」、「髒水瘋狂潑來，那就擦擦洗洗，或許髒水或擦洗的過程會帶來靈感。」更強調不管發生什麼事，始終相信都會是好的，即便不好也會有讓一切變好的能力，更引用蘇打綠新歌〈Tomorrow will be fine〉，傳遞溫暖正能量。

(中時 )