現為皇娣樂團成員的浪Live古箏主播小章魚曾受邀至國慶晚宴、澳們美高梅MGM等擔任古箏演奏嘉賓。（浪LIVE提供）

主播Vi Vi畢業於英國皇家音樂學院，在疫情爆發前定期受邀於國內外大型舞台表演。（浪LIVE提供）

以第一名成績畢業於國立維也納音樂暨表演藝術研究所的咪咪，會在直播間用6種樂器表演。（浪LIVE提供）

宅經濟在新冠肺炎疫情下逆勢成長，直播平台的直播主不只能唱能跳，浪LIVE主播更出現新亮點，不僅顏質好、經歷好，還是海歸的高材生！

平台上除了一貫秉持高質量的表演內容外，更有畢業於英國皇家音樂學院的主播ViVi、國立維也納音樂暨表演藝術研究所第一名畢業的主播咪咪，和曾受邀至國慶晚宴及澳門美高梅MGM演出古箏的小章魚，多位學霸美女才藝主播，讓粉絲們在苦悶的疫情中，24小時不間斷透過音樂療癒身心。

提到直播主ViVi，第一個印象就是美艷外表和姣好身材，每到晚上甜甜的聲音搭配熟練的鋼琴聲向粉絲一一問好，粉絲都說來到直播間，彷彿所有的煩惱和壓力瞬間消失無蹤，讓她很快累積上萬粉絲。

ViVi在英國皇家音樂學院主修鋼琴創作，加上豐富的實習經驗，讓她更懂粉絲的心，會針對開播時段彈奏不同的曲目，從輕快的流行歌曲，到很嗨的國外流行音樂，深夜時段還貼心準備多首晚安舒眠曲，滿足每位粉絲的需求。

另一位人氣音樂主播小章魚，每到下午或晚上8點多，透過古箏的優美旋律和粉絲見面，招牌的罩衫，跟著手撥琴弦飄阿飄，仙氣十足，這是很多粉絲對她的招牌印象，也為她累積逾2萬粉絲人氣，而實力是靠努力累積，身為皇媂樂團成員的古箏主播小章魚，從小就因爸媽的期待開始接觸國樂，大學時期更因受到老師的提拔加入無雙樂團（前樂團），成為名符其實的學生藝人。

擁有靦腆笑容的學霸主播咪咪，「害羞」是粉絲們對她的第一印象，從一開始只會和粉絲們默默的以音樂交流到現在可以自然的和大家打招呼，咪咪笑著說，是靠著浪LIVE平台上粉絲的溫暖互動，讓她打開心房並在去年贏得平台的新秀比賽。

畢業於國立維也納音樂暨表演藝術研究所的咪咪，精通小提琴、鋼琴、吉他、烏克麗麗、二胡和中提琴等6種樂器，除了定期受邀至歐洲各大音樂廳和「維也納市政府」代表華人演出外，更曾至節目《國光幫幫忙》「最美音樂老師單元」擔任嘉賓，並受邀與藝人梁文音同台演出，有不少大型舞台演出經驗。

(中時 )