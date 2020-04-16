上海新冠肺炎醫療救治專家組組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏表示，小孩「早上不許吃粥」，建議孩子吃2樣東西，充足的牛奶和充足的雞蛋，不吃就不上學。

4月15日下午，中國駐歐盟使團、駐比利時、荷蘭、盧森堡使館與上海市外辦聯合組織防控新冠肺炎疫情視頻講座，經上海市衛健委協調，邀請張文宏與在歐中資企業、華人華僑、留學生進行交流。

張文宏說，「你家裡的孩子不管長得胖，長得瘦，喜歡不喜歡吃東西，這段時間他的飲食結構，你要超級重視。絕不要給他吃垃圾食品，一定要吃高營養，高蛋白的東西，每天早上準備充足的牛奶，充足的雞蛋，吃了再去上學，早上不許吃粥。」

他指出，現在中國的孩子早上只能吃它們是雞蛋、牛奶，還有高營養的三明治這些都可以吃，他不吃也不行，你說非要吃，不吃了不上學。

中國工程院士鐘南山發表的健康飲食原則中也曬出了自己的早餐，一杯熱牛奶、一個水煮蛋、幾片麵包、粗糧餅乾、水果等種類豐富，營養價值高。

(中時 )