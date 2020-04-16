新冠肺炎助攻壽險公司增員？據壽險公會最新統計，3月壽險公司業務員登錄人數增加逾1,500人，多家壽險公司原本前二個月業務員還是淨流失，到3月則開始轉為成長，壽險業者表示應是無薪假人數增加，各公司趁勢招募業務員。

同時一些無薪假民眾可能利用此段時間「進修」、考證照，所以壽險公會業務員證照考試人數不減反增，且目前每週壽險業務員證照考試都有1,500～2,000人應考。但因為要防疫，原本一間教室可容納50位應試者，現在為落實人際距離，減為一間教室只坐25人，也造成壽險公會成本大增，可能是「賠本辦考試」。

壽險業今年面臨保費懸崖，首季新契約保費僅2,535億元，比去年同期衰退近35％，其中業務員前三月貢獻的保費約979億元，比去年同期衰退近29％，代表今年保單更難賣、業務員收入也未必能成長。

但壽險業相信「只要有人就有業績」，所以每年還是會積極增員，即招募業務新血，每年初壽險公司開出的業務員需求都在3萬～4萬人以上，但年底實際增加數頂多上萬人，有時甚至只有數千人，留存率不到5成。

新冠肺炎疫情造成很多企業可能要放無薪假，但壽險公司登錄業務員人數卻在3月大增1,548人，原本前2月還比去年底減少1,363人，即很多業務員在農曆新年前後被考核掉、轉職等，但到3月底已轉為正增加。

其中，國泰人壽3月增加逾800人、南山人壽增加349人、中國人壽也增加134人，若以首季來看，則以國壽單季增加1,486人為最多，前九大壽險除國壽及中壽外，首季業務員還是比去年底減少。

(工商 )