新冠肺炎疫情期間，新北市社會局、衛生局為向第一線醫護人員加油打氣，組成「挺醫護行動餐車」，市長侯友宜今（16日）率隊前往新店耕莘醫院。（葉書宏攝）

新冠肺炎疫情期間，新北市社會局、衛生局為向第一線醫護人員加油打氣，組成「挺醫護行動餐車」，市長侯友宜今（16日）率隊前往新店耕莘醫院。（葉書宏攝）

新冠肺炎疫情期間，新北市社會局、衛生局為向第一線醫護人員加油打氣，組成「挺醫護行動餐車」，市長侯友宜今（16日）率隊前往新店耕莘醫院。（葉書宏攝）

新冠肺炎疫情期間，新北市社會局、衛生局為向第一線醫護人員加油打氣，組成「挺醫護行動餐車」，市長侯友宜今（16日）率隊前往新店耕莘醫院，向醫護人員獻上咖啡、雞蛋糕、漢堡等，侯友宜也親自寫下卡片，感謝醫護辛勞、守護國人健康。

新北市社會局長張錦麗、衛生局長陳潤秋為感謝醫護人員，特別與新北市自閉症服務協進會、新北市少年培力園、逆風劇團等組成「挺醫護行動餐車」，昨日起每周一次前進新北市17家醫院，為期2個月。

侯友宜表示，疫情延燒對全球和台灣造成重大影響，面對生死關卡，最辛苦的是第一線的醫護人員，不分晝夜，守護著民眾。這幾天雖然國內疫情趨緩，但絕不能掉以輕心，市府特別結合3個社福團體，用行動餐車全力支持犧牲奉獻的醫護人員。

值得一提，「感謝您用天使的皺痕，不分晝夜守護台灣國人的健康，友誼關心罩著妳」，侯親筆書寫感謝卡，還在卡片上畫了戴上口罩的愛心，表達對醫護人員的最高崇敬。

(中時 )