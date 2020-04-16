新冠肺炎疫情延燒，全球累計確診飆破2百萬例，死亡人數增至13萬人，其中又以中高齡長者屬於高危險族群。導致許多長輩在疫情期間不敢出門、不敢出入醫院，但長期待在家恐生出更多毛病。新竹馬偕醫院急診外科主任白永嘉就特別分享自己高齡95歲的父親如何在這段期間做好完善防疫。

因中高齡長者多有慢性病等病史，較低的免疫力成為新冠病毒易找上的高危險族群，那該怎麼防疫呢？急診醫師白永嘉在臉書《急診醫師的眼睛（白永嘉醫師）》上分享自己95歲的父親8個防疫小罩門：

1.【按時去看診】

白醫師爸爸固定去台北榮總看心臟內科、神經內科、及胸腔內科，每次都按時拿慢性病的藥，沒有一次請假。

2.【藥一定按時吃】

他不吃也不行，印尼好幫手阿麗準時會拿出來 ，哪一科門診幾顆藥清清楚楚。

3.【去醫院戴好口罩，回家馬上換衣服洗澡】

所以爸爸從醫院回來都香噴噴，病毒退散。

4.【在家做中風復健避開每天醫院行程】

這點他有抱怨，因為無聊不能跟別人哈啦。

5.【人多的地方不去，偶爾去公園放風】

其實他最渴望去擁擠的菜市場，但被禁止。

6.【每天晚上一定一小杯高粱，多年如一日】

我認為這是他抵抗力好的原因之一，相信金門縣政府一定也同意！但就是一小杯不能多。

7.【每天晚上七點多就睡覺】

我真的不知道他怎麼辦到的，「返老還童」大概就是這個意思，小baby也沒這麼早睡啊。

8.【每天除了關心時事也一定講古早代誌】

邊喝酒邊跟我聊川普、蔡英文的事，也會講很多徐蚌會戰、823炮戰的事。

白永嘉醫師表示，雖然父親已95歲，但他的皮膚依舊「超粉嫩」。

(中時電子報)