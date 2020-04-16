中央流行疫情指揮中心今（16）日再公布新冠肺炎單日零確診個案，這是一周之內兩度零確診，日前高雄漢來飯店為慶祝這個好消息，特別將大樓外牆排成笑臉圖案，今晚又有新招，排成「＋0」字樣，令人相當驚喜。
漢來飯店營運總處總監陳素娟表示，今天這個好消息出來，大家非常的開心，網友就用「＋0」的諧音，並大喊「＋0我愛你」慶祝，所以今天漢來飯店就用「＋0」跟大家報佳音；亮燈活動將持續到6月30日，未來會視狀況變換不同的圖案。
漢來也趁勢在網路推出優惠活動，為了把愛傳出去，特別舉辦抽獎活動，4月16日午夜12點前，公開分享貼文，留言「嘉玲我愛你 漢來飯店」並Tag3名好友，即抽出1名幸運得主，可獲得「市景雙人房」住宿券1張且免費升等港景房。
另外，高雄福華飯店也響應愛心串連活動，點燈成愛心圖樣，力挺醫護人員，每晚6時至9時亮燈，歡迎民眾打卡，「彼此加油，我們一直都在！」
(中時 )
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