新北市能仁家商餐飲管理科今（16日）邀請金牌主廚黃景龍到校示範教學。（葉書宏攝）

新北市能仁家商餐飲管理科今（16日）邀請金牌主廚黃景龍到校示範教學。（葉書宏攝）

新北市能仁家商餐飲管理科今（16日）邀請金牌主廚黃景龍到校示範教學。（葉書宏攝）

新北市能仁家商餐飲管理科今（16日）邀請金牌主廚黃景龍到校示範教學。（葉書宏攝）

新北市能仁家商餐飲管理科今（16日）邀請金牌主廚黃景龍到校示範教學，黃景龍與學生們分工合作製作料理，並傳授自己研發的包粽手法，過程中除了示範傳統台式辦桌料理及蔬果雕，黃景龍也用「尊重」2字勉勵在場學子，一起朝自己的夢想邁進。

能仁家商餐飲管理科創科邁入第7年，培育無數餐飲相關優秀學子，該活動由科主任王正得與科內師長共同規畫，邀請黃景龍示範古早辦桌台式料理。

黃景龍表示，要將傳統古早味呈現不需要高級食材，就可以呈現出五星級的菜色，最重要的是「用心」，做料理需「人心合一」，做出來的辦桌料理才能夠讓人感受到滿滿的愛。

黃景龍也分享，當兵退伍後因緣際會備取錄取上高雄餐飲大學，高雄餐飲大學是少數需要穿著制服上學的大學，該校相當注重「尊重」等教育，他也將「尊重」2字分享給所有學子，抱持尊重的心態，才能在求學、職場上迎刃而解，學習更多的新知。

王正得表示，為了講求古早味傳統菜色，食材使用最簡單的烹調方式製作，菜色上的裝飾則由傳統食材本身所取得製作而成，不但讓餐桌上的料理加分，也讓喜愛品嚐古早味的台灣人吃出古早的滋味。

校長林佳生表示，餐飲管理科師資陣容堅強，近年來學生表現有目共睹，令人感動，學生除了對於製作餐飲優異外，對於旅遊的安排也非常地在行，隨時都可以成為業界急需的人才。另外，校方也特別著重於「服務、尊重、關懷、包容」等品德教育，讓家長安心、放心。

(中時 )