王少偉與楊小黎在公視「熊促咪家庭生活劇」《我的婆婆怎麼那麼可愛》搭擋演出「反差萌」夫妻，首次見面楊小黎就對著王少偉唱跳5566的夯曲〈風雲變色〉，王少偉笑說：「小黎是百年難得一見的優質演員！」楊小黎則回：「那你是我從小看到大的男神天團！」王少偉便開玩笑說：「一定是我們兩個人小時候都是看著對方長大的關係，這種默契是建立在童年。」
談及印象最深的對戲，夫妻二人躺在床上討論媽媽擁有很多存款，王少偉形容說：「鄧導安排一個人講話另一個人就躺下，連續好幾次還要邊講台詞，我們兩個完全沒有Set過一次OK，這種床戲默契真的是要從小培養！」不過王少偉是劇組公認「NG王」，飾演王少偉媽媽的鍾欣凌更表示：「王少偉常常在片場笑到失控，還會突然丟球給我，害我也跟著笑到NG。」導演鄧安寧曾說：「笑場最多的就是他，也時常惹笑了所有片場的演員、工作人員。」
王少偉劇中飾演奸詐狡猾的商人蘇秉孝，楊小黎則是溫柔順從的幼稚園老師致玟，王少偉讚兩人絕配，「致玟大概是這地球上唯一會相信秉孝的人。」楊小黎也附和：「沒錯，我這輩子能撒的嬌都在少偉哥身上了！」她笑說進入角色時會開啟「喝醉酒」模式，「她同時也是一個『護夫狂人』，誰都不能罵我老公，他的好是全世界都看不到的。」王少偉跨足主持、戲劇都有亮眼的成績，去年雙料入圍金鐘主持人獎，楊小黎也在2018年敲響金鐘奪得最佳女配角，「雙金夫妻組合」令人期待。
劇中探討親子、婆媳問題，楊小黎笑說自己很蠻有長輩緣，王少偉開玩笑讚：「誰娶到小黎真的可以少奮鬥40年，她真的很像搖錢樹」，讚她能扮演好每個角色，婆媳問題應該也能處理好，一聽到王少偉的高評價，楊小黎害羞的說：「我其實不會抗拒跟長輩互動，自己本身也蠻喜歡陪伴媽媽出遊，而且我跟少偉哥差了一輪，我也很會跟他這個長輩互動。」互誇還不忘調皮的互虧對方。《我的婆婆怎麼那麼可愛》6月6日於公視頻道播出。
(中時 )
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