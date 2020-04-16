偶像劇《想見你》在台灣創下高收視率，海內外也掀起一股熱潮。而主要演員柯佳嬿、許光漢、施柏宇和演唱主題曲及插曲演唱的歌手們，包含伍佰、孫盛希、陳零九及八三夭15日晚間在「想見你就見你」的TME live彩蛋音樂會同台。

伍佰在台上飆唱經典歌曲〈Last Dance〉時，柯佳嬿、許光漢和施柏宇也現場靜靜地聽著該曲，劇情中男女主角都很遺憾無法一起蒞臨伍佰的現場演唱會，來到了現在2020年的時空，他們一起帶領觀眾達成實現想看現場演出的心願。劇中男女主角聽著伍佰深情演唱到歌詞「所以暫時將妳眼睛閉了起來」時都會學伍佰用手指遮住眼睛，在音樂會上，柯佳嬿、許光漢和施柏宇也逗趣地將這個動作重新詮釋。

伍佰更特別加碼，為劇中男女主角特別舉辦了伍佰&China Blue的迷你演唱會，演唱了專輯中的四首經典歌曲，〈夏夜晚風〉、〈愛情的盡頭〉、〈挪威的森林〉等，施柏宇說：「今天終於有這榮幸見到本人(伍佰)，劇中一直重複聽這首歌今天終於可以一起坐在台下欣賞這首歌，很興奮，到現在我還是覺得不可置信。」

柯佳嬿表示從偶像劇的籌備期就已經在聽伍佰老師的音樂，「所以伍佰老師的人跟歌聲一直深植在我們心中，也一直讓我印象很深刻。」許光漢則說見到伍佰老師很緊張也很期待。伍佰最後感謝說再重唱這些歌曲都很像跟老朋友見面的感覺，「當時是想幫我這張專輯寫晚安曲，寫一首我自己的晚安曲，所以有了這首歌(Last Dance)。」

伍佰在台上嗨唱。（TME live提供）

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