罷韓團體律師高榮志。(黃捷攝)

韓陣營認為罷韓連署「偷跑」，聲請停止執行，台北高等行政法院今開庭，韓陣營律師林石猛表示，韓國瑜尊重高雄市民行使罷免權，但若不遵守正當程序，就是在向壞人學習，本件法院判決動見觀瞻，也是善與惡的選擇。

本件停止執行案件由韓陣營提出聲請，今由律師林石猛、葉慶元為代表，相對人中選會由律師李荃和為代表，參加人罷韓團體則由律師高榮志、游琦俊為代表，開庭時間長達2個半小時，法官庭末諭知候核辦。

韓陣營指出，選舉罷免法明訂，上任1年內不得提議罷免及連署，立法理由是避免淪為鬥爭工具，罷韓團體卻在韓就任2個月後就開始宣傳、連署，無從檢視韓國瑜政績，第一階段連署名單甚至有死人存在，且每張連署單日期都押去年12月26日，即韓就職滿1年的隔天，罷韓團體涉嫌偽造文書，且中選會護航通過，程序顯有瑕疵。

韓陣營說，中選會提前通過二階段連署，迫使他們緊急提起訴願，但訴願最久可在3個月後決定，遠超罷免投票日，若罷免成功，就算屆時再提罷免無效之訴，翻盤成功，韓的任期可能已快結束，失去的任期、施政計畫都無法回復，具有急迫性，反觀罷韓連署的效率，就算現在重新提案，也只須耗費4個月時間，並不影響市民罷免權。

韓陣營並說，試想大學聯考突然提前4個月，是否會產生不公平的結果？韓國瑜尊重市民罷免參政權，但他受87萬選民付託，市長職位只是其次，維護程序正義在是本件訴訟最重要的目的。

中選會、罷韓團體一方則強調，只要在市長就職滿一年隔天提案、送件，就不違法，法律並未禁止這之前不能宣傳、連署，反批韓跑去選總統，棄高雄不顧，現在才說罷韓會影響到市政？應對考試平時就要準備好，難道要考前4個月才臨時抱佛腳？

他們說，高雄市長是人民附予韓國瑜的權力，現在提罷免是要收回權力，且就算第一階段程序有瑕疵，中選會1月20日就已發函通知，韓陣營卻到4月才提訴願，早已逾期，且第二階段4、50萬連署人的權利該怎麼處理？

他們表示，韓國瑜的市長職位是「私益」，高雄市民及55萬連署人的參政權則是「公益」，何況罷免投票不一定通過，韓只是有被罷免的「風險」，尚未實質損害其利益，不符合停止執行要件，若罷韓沒通過，對韓不是更有利嗎？

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(中時 )