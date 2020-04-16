新冠病毒肺炎疫情肆虐全球，您想過病毒是什麼顏色的嗎？

《中國青年報》報導，大陸駐歐盟使團、駐比利時、荷蘭、盧森堡使館與上海市外辦15日聯合組織防控新冠肺炎疫情視頻講座，邀請上海新冠肺炎醫療救治專家組組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏教授答疑釋惑。

在視訊會議中，有一個小朋友提問，新冠病毒是什麼顏色的？張文宏解答，新冠病毒是外面一層蛋白質，裡面包著一包基因，非常小。「我見過的病毒都是黑白色，因為只有電子顯微鏡下面才能看得見。」

大陸駐歐盟使團團長張明大使關心，接下來歐洲疫情走勢會如何發展？

對此，張文宏表示，荷蘭、盧森堡、比利時都排在了歐洲疫情最嚴重的前10名以內。他認為，接下來對於疫情會變成常態化。大家都要有常態化的準備。

張文宏稱，隨著民眾執行「社交距離」，相信歐洲疫情的高峰會到來。英國、法國的高峰已經到來，雖然沒有像武漢斷崖式下跌，是因為他們沒有採取徹底的社交距離和病人的完全隔離。

而疫情什麼時候會結束？張文宏表示，「短期內不可能，我們要習慣新冠肺炎的常態化，在常態化中做好自己的工作。習慣就好，不是做鴕鳥。所以要平衡好，邊上班邊看疫情。」

既然在未來的日子裡，人類與新冠病毒共存將成為新常態，如何避免受到無症狀者的感染？

張文宏呼籲，「當不清楚誰是感染者的時候，我們就必須要採取有效社交距離，歐洲人愛紮堆，坐在一起吃飯是最大的風險。」他還建議，中資企業應該允許戴口罩上班，辦公場所應該更加寬敞，在單位應該保持social distance（社交距離）。

(中時 )