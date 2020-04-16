新冠肺炎疫情衝擊體育活動，體育署今天表示，運動產業紓困2.0方案已送交行政院，待審查通過，就可透過19.5億台幣特別預算進行協助運動產業及體育團體補貼經營成本，最快下周可啟動。

體育署上個月提出3大紓困方案，預計投入32億台幣振興運動相關產業，這個月再獲行政院特別預算19.5億元，體育署署長高俊雄今天在例行記者會指出，上周和四大類運動產業代表座談，了解目前因為疫情受到的衝擊，「針對營運困難之處，體育署已經準備紓困振興經營輔導團隊小組，會去各企業協助，了解困難在哪，例如現在第一階段有些公司去銀行貸款，碰到申請有些困難，經濟部會派專員去陪該企業排除困難，還有場館業，下周我們會針對運動賽事籌辦業者、運動行銷顧問開座談會，要了解困難才能對症下藥。」

高俊雄提到，對於體育團體紓困，只要過去已經核定的全國性或國際賽事，一些相關費用申請都會核定，也有2.0版紓困計畫，這筆特別預算會規劃在紓困期間辦理「補助運動事業營運成本」，包括營運困難運動事業的僱用人員薪資、營運場地租金、貸款利息補貼等營運成本進行補貼，「非常感謝行政院特別同意，針對分配到的19.5億特別預算，體育署已經草擬好紓困振興辦法，並送到行政院，待審查通過後，可以用來協助運彩經銷商還有運動產業包括體育團體。」

至於申請補助，高俊雄表示，一個團體申請經費，同時跟不同政府部門申請是常態，有時是地方政府補助，有時是中央政府補助，通則就是同一個申請科目不會重複拿。

高俊雄補充：「補助和紓困振興有三個原則，第一是條件要寬鬆，第二是整個作業要快一點，最後是整個撥款要方便一點。另外還得對症下藥，達到企業、員工人才不能流失，以及物品流通、資金流通等要點。」

(中時 )