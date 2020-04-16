從小與阿公、阿嬤同住的孫協志，對自己的台語能力頗有自信，16日上他在公視台語台的節目《話山話水話玲瓏》後，卻忍不住感嘆用台語聊天好詞窮喔！

歌唱實力堅強的孫協志在〈神仙打鼓有時錯〉聽曾志遠演唱天團五月天台語歌〈心中無別人〉，邊與現場來賓一起討論歌詞中的台語倒音問題不禁苦笑：「這首歌唱不完了！」但同時他也為阿信緩頰：「這是阿信作曲時愛用的旋律，剛好是台語歌詞較難配合的音。」

孫協志與山豬在節目上寫下近期最感動的事情，孫協志寫下「旅程」，他解釋自己因為5566走紅後，演藝事業提升到一個高度，但是最近十年卻過得不是很好，星途起起落落讓他感觸頗深，這幾年與王仁甫、許孟哲開新節目，更在去年舉辦「Since 5566演唱會」重返小巨蛋，看到很多歌迷進場支持的讓他非常感動。

山豬則寫下「感心」讓大家丈二金剛摸不著頭腦，原來是因為他前陣子公開自己有紅斑性狼瘡後，收到許多網友傳訊息關心，讓他感受到無比的溫暖，聽完山豬的真情告白，節目的台語老師鄭安住也勉勵他「怕斷手骨顛倒勇！」面對考驗堅持下去，成功以後就是你的。

(中時 )