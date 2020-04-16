新型冠狀肺炎持續緊繃，防疫意識抬頭，對健康有益的養生補品也成為抗疫熱門選擇，曾國城首度受食品大廠波蜜集團關係企業芳茲生技邀請，成為日月養生滴雞精年度代言人。做為愛家好男人的曾國城，儘管工作再忙碌，對於自己與家人的照顧可是一點都不馬虎，他呼籲防疫除了勤洗手、戴口罩、保持社交距離外，來一碗營養價值高的滴雞精滋補強身，暖心又養生。

曾國城身為知名主持人與演員，更擁有成功的食品副業，對於食品原物料使用與製程不僅瞭若指掌，而且非常講究細節，此次受邀擔任代言人，事先做足功課，除了更了解滴雞精對於身體的好處，也十分驚豔品牌的用心，堅持使用品質最好的青壯年紅羽土公雞，雞隻在飼養過程中也有獸醫師與營養師層層把關，飲用起來濃郁順口無腥味，低鈉、低熱量、零膽固醇與零脂肪，不擔心增加身體的負擔。

曾國城接下新代言。（傑星提供）

曾國城近期除了持續節目的錄影之外，還有舞台劇《我的大老婆》緊鑼密鼓排練中，他很感謝粉絲的支持，半年前就已經完售台北場次，甚至還有加場，但由於疫情關係，目前演出場次確定延後。曾國城目前手上擁四代言，包含西華名鍋、芳茲滴雞精、合利他命以及一家人益生箘。

(中時 )