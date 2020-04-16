新冠肺炎持續肆虐全球，台灣捐贈100萬片口罩給德國。但是德國政府發言人僅表示感謝「其他國家」，卻沒提到台灣。引發台灣網友不滿，直呼「心寒」。甚至有人喊：1450快出征啊！

根據外媒報導，德國政府新冠肺炎簡報記者會時，記者提問，有口罩從台灣送來德國，德國是否因為中國大陸施壓的關係，不能夠張揚台灣捐贈的物資？德國政府發言人賽柏特（ Steffen Seibert ）居然回應，「我們感謝從『其他國家』得到的幫助」，隻字不提台灣。

網友紛紛說：「加油！1450，在駐德代表的某名嘴領導下，務必讓德國回報台灣政府的恩德，這100萬個口罩，台灣民眾可是要排隊100多萬小時，才能買到的。」、「德國政府發言人︰ 感謝其他國家...」、「形勢比人強吧。...可以繼續出征ㄚ，呵呵。」、「DPP快點發動1450火力全開轟倒德國！」、「1450+817+民進黨趕快出征啊！」、「德文有點難，1450不會寫。」

(中時電子報)