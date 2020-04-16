Cisco（思科）「從商務至學習的持續性 Cisco全能助攻」線上媒體論壇16日下午正式開講，由思科台灣總經理陳志惟及思科台灣技術長馮志良擔綱主持，就「疫情之下、如何維持商務和學習的持續性」進行探討。

疫情之下，如何維持商務和學習的持續性成為重點關注。要實現遠距工作及教育，科技的輔助必不可少。資安是建構一切的基礎為加強對社會的資安支援，著眼於此，Cisco（思科）選在疫情期間，以「從商務至學習的持續性 Cisco全能助攻」為題，召開線上媒體論壇

遠距工具是近期最熱門的話題之一。為協助不同機構及學校持續業務和教學，由思科推出的Cisco Webex特別提供試用服務，市場關心，思科未來會不會持續提供試用下去？針對此點，思科表示，台灣思科現正積極地跟總部爭取Webex相關的免費方案，除了提供給企業用戶外，希望也同步開放給全民使用，相信未來也會持續朝這個方向繼續進行。

除了Cisco Webex開放試用外，台灣思科十六日在線上論壇上也順帶大放送，宣布自即日起免費提供四款資安產品供試用，包括網路保護傘Cisco Umbrella、身份認證管理Duo Security、遠距安全連線Cisco AnyConnect （VPN），以及端點進階惡意程式防護 （Cisco Advanced Malware Protection for Endpoints, AMP)，試用期自即日起至2020年7月1日止，另針對視訊會議的操作介面部分，思科強調，日後也會持續關注用戶的需求以及回饋，根據所需為使用者做調整。

思科強調，受到疫情催化Webex整體的使用人數確有上升，儘管公司政策規定不針對台灣或其他單一市場披露使用現況，但過程中確實觀察到包含政府單位以及民間企業都踴躍申請了3個月免費企業方案。

疫情發生後，確實有愈來愈多的人開始分流辦公，思科也引述國外的報導指出，疫情的確會促使企業加快數位轉型的步伐，但數位轉型不僅只是工具上的轉換而已，心態上、習慣上也需要跟著做調整，轉型的時程可能會因各個產業的需求不一，而有先後順序的不同。

全球疫情嚴峻，思科也坦誠，確有因應疫情在人員佈署及投資分配上，皆會因各地需求做些調整，但思科會保障所有員工的工作機會，在疫情中給予支持，包含約聘人員無論是否上班，都會支付薪資，伴大家共度難關。台灣思科也在極力的降低疫情對於業務及企業主的影響，同時也因為疫情改變了台灣企業對於數位轉型上的優先順序，思科也協助企業開始超前佈署，協助規劃未來需求，目前的影響都在思科的可控制範圍內。

(工商 )