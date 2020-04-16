陳美鳳首次挑戰民視金鐘劇《三春記》，劇中演出有三段感情的「阿嬌」，陳美鳳說這個角色「齣頭誠濟」（台語意指花樣很多），過去八點檔完全不可能呈現，她透露當時一看完劇本，讓她全身過敏又起來，壓力非常大，尤其角色是在卡拉ok店上班，劇中打扮更是突破以往，她說本來床戲是她的挑戰，還好現場導演非常會掌握喜感跟浪漫，讓陳美鳳直說「把自己交給導演就對了」。

陳美鳳首次跟夏靖庭合作，她感謝夏靖庭幫她很多，私下也會互相切磋對戲。夏靖庭演出陳美鳳的第三個男人，劇中大量床戲讓他非常緊張，直呼不知道該怎麼做，不過現場團隊、導演都有完善準備，拍攝也都是很隱晦點到為止，讓夏靖庭不禁誇讚導演「應該是有看很多謎片，才能這麼到味」。

民視新版《三春記》日前拍攝完成，夏靖庭（左起）、陳美鳳、導演鄧安寧開心合影。（民視提供）

夏靖庭《三春記》演活公務員，連談吐也跟著改變。（民視提供）

夏靖庭飾演公務人員「區先生」，在劇中以朱子家訓來生活的他，為了角色每天都在閱讀，而且他說每天這樣念古書，發現走路姿態還有講話神情都有「區先生」的味道，但是體格維持很好的夏靖庭，為了更貼近角色年紀，還塞了一個假肚子跟畫皺紋，讓他直呼很有安全感，很有「老區」的味道。

民視2020年金鐘劇《三春記》由王禎和原著改編，日前已陸續完成拍攝，由葉天倫擔任製作人找來鄧安寧導演合作，更網羅實力派演員陣容陳美鳳、夏靖庭、黃舒湄、方宥心、邱志宇、王自強、葉文豪、余子嫣，為了陳美鳳傾全力特別情商影帝龍劭華、以及多位重量級演員林志儒、郎祖筠、于子育、丁也恬、黃浩詠、王鏡冠等人演出。

十多年前就跟民視及青睞合作《浪淘沙》，導演鄧安寧表示很期待再度合作，也表示《三春記》無論是劇本、演員到製作團隊都令人驚嘆，非常榮幸參與這一部戲。《三春記》在疫情穩定之下陸續拍攝，製作單位從工作人員旅遊史開始調查，還有每天三次的體溫監測，以及工作人員全程戴口罩，陳美鳳補充說而且放飯前還會呼籲大家先洗手再用餐，真的超貼心。

《三春記》中黃舒湄陪陳美鳳跟夏靖庭相親。（民視提供）

夏靖庭《三春記》中演活公務員，連談吐也跟著改變。（民視提供）

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