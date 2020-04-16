日本新冠肺炎疫情持續擴大蔓延，日本首相安倍晉三16日正式針對全國發布「緊急事態宣言」，4月6日指定東京都、大阪府、千葉、神奈川、埼玉、大阪、兵庫和福岡縣等7都府縣進入緊急狀態後，再擴大到日本全國，效期與最初宣布進入緊急狀態的7都府縣相同，到5月6日。

安倍16日晚間在記者會上說明指出，北海道、京都府、茨城、石川、岐阜、愛知縣等6道府縣的疫情加速擴大，與現在指定的7都府縣程度相當，而且其他的地區也發生群聚感染，為了防止疫情蔓延，在(4月底)的黃金周之前，必須將人員的移動減到最低。

安倍籲請全國民眾除了維持生活的必須外出之外，盡量避免非必要、非緊急的外出和旅行，同時要求娛樂設施要限制遊客入場。極力將人與人接觸的機會降低至少7至8成。安倍強調，為了度過此堪稱國難的局面，日本全國人民必須團結一致，繼續合作、全力防疫。

他同時宣布，取消提供收入減半的低收入戶每戶30萬日圓的現金補助之決定，改為統一發放給每位國民10萬日圓（約台幣2萬8千多元）的現金補助。

提供低收入戶30萬日圓現金補助的作法因申請條件嚴苛、申請手續複雜而遭各界反對。在聯合執政的公明黨再三要求之下，日本政府決定重組緊急對策的預算案，改為每位國民不設限地發放現金。

(中時電子報)