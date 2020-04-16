富邦悍將主場賽事將在21日開打，為彌補球迷無法親臨現場觀戰的缺憾，MOMOTV、凱擘大寬頻、台灣大哥大聯手開發「多視角」轉播技術，凱擘及台灣大寬頻有線系統台的雙向機上盒用戶，觀看MOMOTV所轉播的富邦悍將主場賽事時，利用手中的遙控器，不但能以「賽事視角」收看轉播，還可任意切換「應援視角」，欣賞場上各種精彩瞬間，享受前所未有的觀戰體驗。

MOMOTV董事長李四端強調，球迷自選鏡頭觀賞「多視角」直播的技術，打破了原本球賽轉播的思維，不僅工作流程須重新調整，攝影運鏡及導播在切換畫面時，更須時時以收視觀眾的需求出發，這對於導播在攝影機的調度與運鏡指揮上，都是極大的挑戰。除此之外，也有賴有線電視系統高端網路技術，才能將四路影像訊號同步傳送到觀眾眼前。

受到新冠肺炎巨大衝擊，中華職棒成為全球唯一正常舉辦的職棒賽事。全台唯一以4K訊號播出的MOMOTV今年與凱擘有線電視系統聯手推出「多視角」轉播服務，讓觀賽畫面不再受限於導播的選擇，而是由球迷自己選擇想要收看的畫面，不論是想要以不同角度觀賞賽事，或是和Fubon Angels一起熱舞應援，甚至是與悍將球員伴隨場上戰況一起吶喊加油，將提供最多視角的即時動態，讓球迷自己選擇最想看的畫面。

(中時 )