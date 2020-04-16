桃園市長鄭文燦16日與雄獅集團、EZfly易飛網、桃園旅行公會、桃園市遊覽車客運商業同業公會等15位旅遊業界代表座談，針對疫情重創的觀光業者現狀與政府紓困及振興內容相互交流，希望找出更有效的紓困與振興作法，協助減輕觀光業者因疫情所帶來的衝擊與營運負擔。

鄭文燦表示，疫情重創經濟活動，旅行業首當其衝，觀光產業幾乎歸零，營業如雪崩式的下滑，疫情的擴散地區及時間遠大於SARS時期，境內外旅行活動，都呈現完全停滯的狀況。目前交通部已於14日推出觀光紓困方案2.0，除了1.0版補償營運損失、獎勵人才培訓、貨款協助利息補助、減輕旅館業營運負擔之外，紓困2.0上路後也增加了員工薪資補償、遊樂園退團補助，桃園市政府會積極配合中央政策，因此16日召開旅行業紓困座談會，希望能增加施政的細緻度，了解旅行業實際紓困需求。

鄭文燦也表示，如何在這次疫情紓困中，協助業者貸款與降息、申請融資與流程簡化，還有員工薪資的補貼與教育訓練的補助與培訓等都能加快申請補助速度，所謂紓困是緩減真正的壓力，讓業者壓力減緩、負擔減重，地方政府能做一定積極幫忙處理，一起與業者度過疫情難關，也謝謝雄獅董事長王文傑及業界今天的出席與建言，讓政府更能了解業界目前面對疫情最真正的需求與協助。

王文傑表示，員工人數超過三千，是一般旅遊業者的300倍，相對受災最大，目前政府速度雖然算快，但補助還是有限，還是需要政府協助加碼，這次疫情雄獅集團已至中央開過許多會議，但這次是首次親訪地方政府，希望業界能持續與中央及地方政府三方充分對話溝通，雖然知道觀光業的反彈時間不會太快回升，但期待現階段的紓困能順利完成，另外利用疫情期間整合相關資源、提升國旅內需市場，針對旅遊業者與遊覽車業者實施實名制，讓業者有生意做，讓民眾安心旅遊，促進國內旅遊市場，讓自己的觀光自己救，期盼政府能協助於7、8月的暑假拉起第一波的國旅市場。

桃園旅行公會理事長呂中豪表示，桃園250家旅行社，超過兩千多個員工，面對疫情員工直接斷炊，業者真的希望培訓補助能夠繼續下去，另能增加中小企業的貸款額度，能讓業者先心安運作，目前陸續拜訪業者的狀況都不好，希望政府能簡化流程，讓業者加快申請補助度過難關。

EZfly易飛網董事長周育蔚表示，可與中央提出補助未來，投資未來行銷，待旅遊復甦後的立刻上線，另外融資增貸太複雜，信保基金過程要克服銀行的恐懼，讓銀行安心貸款給業者，讓業者今年的虧損可以於明年賺回，目前的補助有些很熱門有些門可羅雀，補助太過複雜，是否可與中央討論多些整合，方便業者申請相關貸款。

正文燦說，市府也將掌握各觀光資源，辦理鄰里長到各宗廟、社區的學習旅遊，及台灣各區各縣市的2天1夜的交流之旅，讓國旅市場先起來，以保障業者的基本生活收入。

(中時 )