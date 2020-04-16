新冠疫情在台灣發生以來，高達118萬台灣身障弱勢群體遭到嚴重的衝擊和傷害，許多個人和家庭陷入生計的危機，許多相關產業瀕臨倒閉，前立委、台灣公益聯盟理事長鄭龍水為了凝聚更多的力量，替台灣身障弱勢發聲，即日起發起身障社福團體網路連署行動。

鄭龍水表示，政府不斷高呼防疫超前部署，但是在身障族群的防疫協助上卻完全無作為，讓他十分痛心，因此發起網路連署號召社會的力量來參與，希望身障者的聲音可以被聽見，困境可以被看見。

鄭龍水指出，目前台灣118萬身障弱勢在此波疫情的衝擊和傷害中收入嚴重下滑，造成身障家庭生計危機和相關產業瀕臨倒閉，例如視障按摩業就流失高達70％的客人，街頭藝人、庇護工廠、社會企業等等，也遭到不同程度的傷害。

另外多數視障和重度障礙者無法抵達超商、藥局排隊購買口罩，好不容易抵達藥局口罩早銷售一空，呼籲有身心障礙者到藥局購買口罩，請給予優先購買機會。

鄭龍水進一步指出，有兩項措施政府若立即實施，將會明顯改善身障者在防疫期間面臨的困境，一是發放社福券，幫助身障弱勢家庭和相關產業度過難關，每位身障者每月發放1萬元社福券，為期六個月，預算約新台幣720億元。

二來盡速並定期召開「身障弱勢防疫彙報」，彙整身障弱勢疫情狀況，並研議各項扶持性措施，每兩周追蹤一次，若疫情舒緩，間隔可以再長，這方面可配合村鄰里幹事及社工來協助，一旦有了定期疫情會報，其他策略就可以開始有效執行。

鄭龍水說，身障者不只是社會弱勢，更是身體上的弱勢，尤其是在防疫期間稍有不慎往往涉及生命安全，預計下周會到立法院向各黨團陳情表達訴求，並敦請協助提案或督促政府來落實。

鄭龍水強調，基於人道，最弱勢的族群應該獲得最優先的保障，籲請社會各界一起監督政府。

(中時 )