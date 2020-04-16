曾跟徐乃麟搭檔主持的梁赫群，藉「奶粉錢」名義前來《星光歡樂城》踢館拿獎金，甚至肖想奪主持棒，被乃哥喝斥「站一起很不習慣」！兩人３年前曾主持同類型節目，他開場時還故意擠掉助理主持人樓樓與妞妞，逕自站在徐乃麟身旁陪同開場，連節目slogan都念超順，衣服色系也完美搭配，自稱一切都順暢完美，「乃哥，我在你身邊已經很習慣了！」被徐乃麟白眼：「我根本沒有習慣！這畫面不對，把我們本來的正妹換回來！」

徐乃麟和梁赫群忍不住在節目上敘舊聊近況，徐乃麟笑虧他：「現在小梁很紅，又接新節目，平常一般的綜藝節目他已經不會去上了，今天好不容易請來的！」梁赫群不好意思地回：「有乃哥，我才有今天！小孩才4歲，還是要賺個奶粉錢！」

在「決戰骰子樂」單元，梁赫群和卡古遊戲失利，遭到乃哥愛的小手雙打腳底板懲罰，全場直呼「兩個男生誰要看」，當乃哥手一揮，梁赫群腳底發出清亮「啪」聲，他隨即仰頭呻吟：「乃哥～好熟悉的感覺啊！」卡古則大喊：「我都受驚了！」

(中時 )