宅經濟在新冠疫情下逆勢成長，直播平台的直播主不只能唱能跳，也有越來越多兼有顏質與豐富演出經歷的才女加入直播世界。

左起： 咪咪(浪ID 4391029)、浪LIVE主播 小章魚(浪ID 1563049)、浪LIVE主播 Vi Vi(浪ID4606868)。（浪LIVE提供）

以提供有才華的人們發揮空間的「浪LIVE」直播平台，就有三位這樣的人氣直播女神，畢業於英國皇家音樂學院的主播ViVi、國立維也納音樂暨表演藝術研究所第一名畢業的主播咪咪，以及曾受邀至國慶晚宴演出古箏的小章魚，在直播舞臺上獻出高質量的表演內容，提供苦悶疫情中療癒身心的音樂時光。

ViVi夜備舒眠曲

ViVi在英國皇家音樂學院主修鋼琴創作，加上豐富的實習經驗，讓她更懂粉絲的心，會針對開播時段彈奏不同類型曲目，深夜時段還貼心準備多首晚安舒眠曲，滿足每位粉絲的需求。

浪LIVE主播ViVi(浪ID4606868)畢業於英國皇家音樂學院，宛如影星蜜雪兒菲佛般優雅撩人。（浪LIVE提供）

受到疫情影響，她原每年年末附歐洲的表演機會也被迫取消，一度擔心面臨失業，而加入直播行列不但找到許多音樂同好，更獲得了以往沒有的經驗和事業拓展，為自己開創了新舞台。

小章魚飄仙氣 咪咪現神琴技

人氣音樂主播小章魚，每到下午或晚上8點多，透過古箏的優美旋律和粉絲見面，招牌的罩衫，跟著手撥琴弦飄逸，仙氣十足，為她很快累積逾兩萬粉絲。她從小接觸國樂，成為皇媂樂團成員前，大學時期受老師提拔加入無雙樂團，更曾受邀至國慶晚宴、澳門美高梅MGM等擔任古箏演奏嘉賓。

皇娣樂團成員古箏主播小章魚(浪ID 1563049) 曾受邀至國慶晚宴、澳們美高梅MGM等擔任演奏嘉賓。（浪LIVE提供）

咪咪曾任三立電視《國光幫幫忙》「最美音樂老師單元」嘉賓，並與藝人梁文音同台演出，表現精彩。她畢業於國立維也納音樂暨表演藝術研究所，精通小提琴、鋼琴、吉他、烏克麗麗、二胡和中提琴等6種樂器，定期受邀至歐洲演出，舞台經驗豐富，粉絲點歌都能迅速即興表演、互動，展現一流琴藝。

浪LIVE主播咪咪(浪ID 4391029)會六種樂器。（浪LIVE提供）

其實她加入直播初期十分害羞，只能和粉絲們默默的以音樂交流，但現已獨當一面、能自然地和大家互動。咪咪坦言粉絲的溫暖互動讓她打開心房，去年還贏得平台的新秀比賽，為打開自己一扇新門。

（圖文提供：浪LIVE）

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