南海風雲 陸越海警船對峙 萬安灘最壞情況恐出現 20:362020/04/16 中時電子報 郭匡超 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 越南漁船的資料照。（達志圖庫/TGP） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸海警船2日凌晨與越南漁船在南海爆發衝突！越南漁船遭撞沉沒後，風雲再起！俄羅斯媒體16日報導，大陸派出萬噸巨艦護航海洋地質八號船前往萬安灘。 據俄羅斯塔斯社報導，大陸海洋地質八號船前往萬安灘海域執行科考任務，越南海警船亦緊急出動，一路緊跟海洋八號船，企圖干擾海洋地質八號船探勘任務。大陸海警5901艦帶領護航編隊保護海洋地質八號勘測船。 據了解，越南似乎出動了4艘海警船，而大陸海警船隊至少有10艘在海洋地質八號船周圍護衛。 (中時電子報) #八號 #海洋地質 #海警船 #萬安灘 #越南 也許您會感興趣 推薦閱讀 越南鄉民標榜防疫比台灣更好 原因曝光引網論戰 11:422020/04/12 生活 組建海上民兵 中越衝突風險高 13:242020/04/13 軍事 《國際產業》一員工確診新冠肺炎 三星顯示器越南廠44名員工隔離 14:152020/04/13 財經 大陸減少稀土等資源出口 多國供應鏈面臨斷炊 14:482020/04/14 財經 陸地質船返回越南近海 陸越緊張加劇 20:562020/04/14 國際 越南寶元廠區生產線停工兩日 影響不大 22:472020/04/14 財經 新冠感染率比台還低！越南抗疫成功的秘密 00:022020/04/15 國際 俄人不損一兵一卒肆其鯨吞 04:092020/04/15 兩岸藝文 越南寶元廠停工二天 寶成營運無懼 04:102020/04/15 產業．科技 求愛不成淋汽油燒死22歲越南嫩妹按摩女 狠心阿伯遭起訴 16:552020/04/15 社會 兩岸熱門新聞 南海風雲 陸越海警船對峙 萬安灘最壞情況恐出現 - 兩岸 美媒再爆新冠病毒從陸實驗室洩露 川普：徹查中 - 兩岸 鍾南山：美國管控措施還不夠 需再過一周才可能進入疫情緩和期 - 兩岸 繼貿易戰之後 醫療物資流通捐贈成美中新戰場 - 兩岸 約砲需謹慎！哈爾濱確診「啪啪女」有難言之隱 400人被匡列 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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