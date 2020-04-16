大陸海警船2日凌晨與越南漁船在南海爆發衝突！越南漁船遭撞沉沒後，風雲再起！俄羅斯媒體16日報導，大陸派出萬噸巨艦護航海洋地質八號船前往萬安灘。

據俄羅斯塔斯社報導，大陸海洋地質八號船前往萬安灘海域執行科考任務，越南海警船亦緊急出動，一路緊跟海洋八號船，企圖干擾海洋地質八號船探勘任務。大陸海警5901艦帶領護航編隊保護海洋地質八號勘測船。

據了解，越南似乎出動了4艘海警船，而大陸海警船隊至少有10艘在海洋地質八號船周圍護衛。

(中時電子報)