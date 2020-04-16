疫情重創就業市場 美失業人口4周暴增2千2百萬 20:412020/04/16 中時 蔡鵑如 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新冠肺炎疫情重創美國，百業蕭條。在紐約哈林區，店鋪紛紛關上大門歇業。(路透) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情重創美國，美國前3個星期出爐的數據顯示，將近1千7百萬人第一次請領失業救濟金，顯示疫情對就業市場的衝擊，恐怕比金融海嘯期間更嚴峻，數據甚至可能被低估。 美國勞工部剛剛公布前周(到4月12日止當周)的初領失業救濟金人數，經季節性調整後達到5百萬人，數字雖然比4月第一周的660萬低，也與市場預估的5百萬人相符。但這也意味，受到新冠疫情波及，美國就業市場過去一個月以來，已減少至少2千2百萬個萬個工作機會，換算成失業率，高達15%。 (中時 ) #美國 #就業市場 #新冠肺炎 #疫情 #失業 也許您會感興趣 推薦閱讀 進出武漢百萬人潮恐爆2度疫情 嚴控市民外出 16:002020/04/12 兩岸 時尚精品業大失血 數百萬人恐失業 04:102020/04/13 全球財經 【大蘇用人學2】私收處理費鬧到黨部 大老「催吐」百萬 07:482020/04/13 政治 桃園檢疫男「4度趴趴走」開罰百萬不肯繳 下場出爐 09:342020/04/13 社會 台商違反檢疫罰百萬 執行署今境管並查封9筆土地 15:162020/04/14 社會 欠1.8萬罰單上百萬透天厝遭法拍 監委申請自動調查 20:072020/04/14 政治 咚滋在雲端 夜店逆操作奏效 直播夜進百萬打賞 21:552020/04/14 娛樂 百萬玩家搶先體驗!《Minecraft》RTX測試版導入AI視覺特效 09:302020/04/15 財經 泰國網友助攻 蔡英文推特破百萬追蹤 16:592020/04/15 政治 桃園遭罰百萬居檢男 再不配合恐管收 18:292020/04/15 社會 國際熱門新聞 天堂變地獄！新婚夫婦困馬爾地夫 獨佔五星Villa「無限期蜜月」 - 國際 日相安倍正式宣布日本全國進入緊急狀態 - 國際 新冠感染率比台還低！越南抗疫成功的秘密 - 國際 有隱情？美媒爆陸1月中已知疫情爆發 遲6天才宣布 - 國際 疫情重創就業市場 美失業人口4周暴增2千2百萬 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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