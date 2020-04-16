新冠肺炎疫情重創美國，美國前3個星期出爐的數據顯示，將近1千7百萬人第一次請領失業救濟金，顯示疫情對就業市場的衝擊，恐怕比金融海嘯期間更嚴峻，數據甚至可能被低估。

美國勞工部剛剛公布前周(到4月12日止當周)的初領失業救濟金人數，經季節性調整後達到5百萬人，數字雖然比4月第一周的660萬低，也與市場預估的5百萬人相符。但這也意味，受到新冠疫情波及，美國就業市場過去一個月以來，已減少至少2千2百萬個萬個工作機會，換算成失業率，高達15%。

(中時 )