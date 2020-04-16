全球半導體測試介面領導廠商中華精測（6510）於垂直式探針卡（VPC）市場發展成效逐步顯現，據半導體權威研調機構VLSI近日最新出爐的探針卡調查報告顯示，2019年全球半導體探針卡（Semiconductor Probe Cards）之排名，中華精測由前一年度的第24名竄升至第18名，躋身全球前20強。

中華精測專注於半導體測試介面新技術研發，並積極擴大市場及產品應用別，多年來每一次新產品發展皆是一次的典範移轉，包括從一開始的IT用低層數的印刷電路板（PCB）、高階多層的IC測試板、晶圓測試板，到現在全新的垂直式探針卡（VPC）產品，皆在各自的市場領域裡扮演要角，一再以穩紮穩打的研發能量跨過一次次新的里程碑，並實現給客戶All In House高品質的承諾保證。

中華精測現在已在半導體測試介面的各關鍵產品一一到位，並順利完成全球佈局，目前分散單一市場之系統性風險成效顯著。現在除了於台灣擴大營運研發總部之規模，亦已在北美、中國大陸、日本等地完成駐點、就近服務客戶。

中華精測指出，由於各地市場自去年下半年積極發展5G+AIoT實質落地，今年帶動多項新應用產品發展，有效擴張本公司的客戶類別，基於市場客戶結構調整完善，目前單一客戶對本公司的營運影響有限。也因此，雖然本公司積極參與客戶每一次重大設計與製造案件，惟當客戶提出的案件價格與本公司追求穩定毛利率之營運目標相衝突之時，本公司將以後者為優先，並鞭策自家團隊與客戶共同挑戰高獲利的次世代技術研發。

中華精測表示，公司志在成為客戶可以長期信賴、共同開發新藍海市場的夥伴，隨著本公司VPC新業務發展逐步顯現，未來將持續朝向全球探針卡領先群的目標邁進。

(工商 )