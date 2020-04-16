受新冠肺炎疫情衝擊，銀行配合各部會紓困及自辦案件持續暴增！金管會16日晚間發金融紓困措施最新進度，截至2020年4月15日，國銀受理部會紓困及自辦案件，企業加上個人件達20,258件、申請額度計2,511億元，較4月10日的12,407件、金額1,483億元，短短五日內就新增了7,851件、1,028億元。

金管會指出，目前本國銀行配合各部會紓困及自辦案件辦理情形，截至2020年4月15日，受理件數包括企業及個人共計20,258件，申請額度計2,511億元，已核准13,463件，已核准額度計1,305億元，其中金額核准比率52％、件數核准比率67％；另對5,443戶信用卡持卡人提供本金或利息得申請展延3至6個月、展延期間免收違約金及遲延利息等協助。

金管會表示，除執行各部會之企業紓困振興貸款措施外，還有督導銀行業對受疫情影響之企業與個人辦理四大相關協助措施：

一、針對企業貸款：督導銀行公會配合提供強化紓困振興貸款措施，防止金融機構雨天收傘，貸款本金得展延至110年12月底。

二、針對個人貸款：因受疫情影響還款有困難者提出相關協處措施，包含本金或利息得申請展延3至6個月，展延期間免收違約金及遲延利息等。緩繳及展延期間，在清償期尚未屆至之情況下，不會發生有繳款遲延信用紀錄之情形，不影響信用紀錄。

三、加速銀行受理紓困振興貸款案件時效，舊貸款之展延，原則2周內可完成；新貸案件，授信額度新臺幣（下同）500萬元以下者，營運資金貸款10個工作日核貸、振興貸款15個工作日核貸，如授信額度在100萬元以下者，以在7個工作天內核貸為原則。

四、協調銀行反映中央銀行降息措施，目前民營銀行除1碼（0.25個百分點）降息外，對於受疫情影響之個人，參考公股銀行予以加碼降息者，在自用住宅貸款部分（降息0.5個百分點）計20家，在信用卡、信貸及車貸等住宅貸款以外之消費性貸款部份（降息0.75個百分點）計19家。

(工商 )