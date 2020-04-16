劉在錫罕見動怒，痛批「N號房事件」犯罪的人，要求最高級別刑罰。(影片/ 取自YouTube，如遭移除請見諒)

南韓爆出「N號房事件」後，有許多藝人都跳出來發聲，希望能重罰主嫌趙主彬和其他多名共犯，替多達74名受害者討公道；近期「國民MC」在節目上也難得動怒，公開對N號房的看法。

劉在錫和曹世鎬主持的《劉QUIZ ON THE BLOCK》最新一期節目中，一名大學生表達自己想當詩人的抱負，後來公開一首參加N號房請願後寫的詩，題目和內容都很沉重；劉在錫聽完大學生的一席話，也難得公開對N號房的想法，表示自己和曹世鎬都有參與請願，都希望那些惡人受到嚴厲懲罰，判處最高級別刑量。

N號房事件是一群犯罪者通過Telegram建立聊天室，把對數十名女性受害者進行性威脅後，拿到的相片、影片或資料，再散佈在聊天室中，進而向更多人收費賺錢；受害者有被要求吃喝排泄物、把蟲放入性器官或身體刻字等，最誇張還有性侵行為。

(中時電子報)