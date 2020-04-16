富邦悍將主場賽事即將在4月21日開打，為了彌補球迷無法親臨現場觀戰的缺憾，MOMOTV、凱擘大寬頻、台灣大哥大聯手開發「多視角」轉播技術，凱擘及台灣大寬頻有線系統台的雙向機上盒用戶，觀看MOMOTV所轉播的富邦悍將主場賽事時，利用手中的遙控器，不但能以「賽事視角」收看轉播，還可任意切換「應援視角」，欣賞場上各種精彩瞬間，享受前所未有的觀戰體驗。

受到新冠肺炎巨大衝擊，中華職棒成為全球唯一正常舉辦的職棒賽事。全台唯一以4K訊號播出的MOMOTV今年與凱擘有線電視系統聯手推出「多視角」轉播服務，讓觀賽畫面不再受限於導播的選擇，而是由球迷自己選擇想要收看的畫面，不論是想要以不同角度觀賞賽事，或是和Fubon Angels一起熱舞應援，甚至是與悍將球員伴隨場上戰況一起吶喊加油都可以自由選擇。

「多視角」可同時呈現四個即時動態畫面。（富邦悍將提供）

富邦悍將球團領隊蔡承儒表示，「在洪一中總教練的帶領下，全隊士氣高昂準備迎戰今年球季。」儘管受到疫情影響，球迷暫時無法到新莊球場為球員加油打氣，不過透過MOMOTV多視角的服務，將會帶來「身在遠端卻有親臨球場」的觀賽新體驗，球團也將透過科技手法，增加賽季期間球迷與球員的互動，球迷可透過每場賽事的專屬hashtag上傳加油照片及文字，透過球場大螢幕為球員加油，讓球員在現場也能感受到遠端球迷的熱情。

MOMOTV董事長李四端則強調，球迷自選鏡頭觀賞「多視角」直播的技術，打破了原本球賽轉播的思維，不僅工作流程須重新調整，攝影運鏡及導播在切換畫面時，更須時時以收視觀眾的需求出發，這對於導播在攝影機的調度與運鏡指揮上，都是極大的挑戰。除此之外，也有賴有線電視系統高端網路技術，才能將四路影像訊號同步傳送到觀眾眼前。

未來每一場富邦悍將主場賽事，凱擘大寬頻及台灣大寬頻的「雙向機上盒」用戶（約111萬收視戶）只要鎖定MOMOTV頻道，都能在球賽轉播過程中，自由選擇「傳統收看模式」、「四分割動態模式」，或者「放大自選視角模式」觀看比賽，享受前所未有的觀戰體驗。

(中時 )