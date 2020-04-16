新冠肺炎疫情延燒，不過自本周起，疫情出現趨緩跡象，前天(14日)出現暌違36天的單日零確診後，16日中央疫情指揮官陳時中再次宣布台灣無新增新確診個案。台北101連續兩日點燈「TW can HELP」、「台灣加油」、「國人齊心」、「防疫不分你我」等字樣，感謝抗疫英雄及民眾團結抗疫。

(中時 )