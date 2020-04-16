台灣3天2度零確診 101大樓點燈致敬 20:502020/04/16 中時 鄧博仁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 我國自本周二起，新冠肺炎疫情出現趨緩跡象，14日出現暌違36天的單日零確診後，16日再次宣布，無新增新確診個案。台北101連續兩日點燈「TW can HELP」、「台灣加油」、「國人齊心」、「防疫不分你我」等字樣，感謝抗疫英雄及民眾團結抗疫。（鄧博仁攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情延燒，不過自本周起，疫情出現趨緩跡象，前天(14日)出現暌違36天的單日零確診後，16日中央疫情指揮官陳時中再次宣布台灣無新增新確診個案。台北101連續兩日點燈「TW can HELP」、「台灣加油」、「國人齊心」、「防疫不分你我」等字樣，感謝抗疫英雄及民眾團結抗疫。 (中時 ) #101 #點燈 #陳時中 #台灣 #零確診 #新冠肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 義大利的新冠哀歌 04:092020/04/12 專題周報 肌肉痠痛病例少 不納入通報症狀 01:242020/04/15 生活新聞 陳時中參拜媽祖 祈求疫情維持零確診 10:322020/04/15 生活 昨天零確診 陳建仁：看到疫情管控的一線曙光 17:192020/04/15 政治 帶媽咪來101！法式優雅庭院當網美 賞花佐粉紅氣泡酒 17:392020/04/15 旅遊 台北101也點燈！粉色「TW can HELP」致敬全體 19:452020/04/15 生活 怎麼那麼穩！網曝全民「順時中」關鍵 20:542020/04/15 生活 藥華藥研發抗疫新藥 擬向美FDA申請臨床試驗 15:512020/04/16 財經 北市長最新民調輸他 柯接班人黃珊珊竟這樣回應 17:082020/04/16 政治 《生醫股》藥華藥超長效干擾素治療新冠肺炎 擬申請美FDA臨床 17:222020/04/16 財經 生活熱門新聞 送德百萬口罩對方秒拆橋 外交部回應網看完...嘆氣吐3字 - 生活 外送員慘了！Gogoro嚴查違規車 強制升級再扣違約金 - 生活 何晶又發文！轉貼「蔡英文網軍橫行」...底下網友竟力挺 - 生活 進好市多看到這一幕 他驚呼：台灣人終於醒了 - 生活 確診女公關「難言之隱」曝光！她對丈夫說... - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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