大陸國家衛健委高級別專家組組長鍾南山，以視頻直播形式，分享大陸抗擊新型冠狀病毒疫情的經驗。他說，雖然全球確診數字趨於平緩或下降，但疫情最嚴重的美國，目前採取的抗疫管控措施仍不夠，可能需要再過一星期看到疫情變化、才有可能進入疫情緩和期。

《新京報》報導，鍾南山院士與廣州呼吸健康硏究院何建行院長、李時悅副院長進行視頻直播，首次分享中國從無症狀者篩查、疑似病例診斷、確診患者治療、重症ICU方案到愈後檢測的新冠全路徑經驗，並線上解答抗疫一線醫生的焦點問題。

鍾南山表示，目前，歐洲疫情情況正在進入緩和期，全球確診數字趨於平緩或下降。但他特別針對美國疫情情況給說明。

鍾南山表示，雖然全球病例數都趨於平緩或下降，但美國是個例外。美國採取的管控措施還不夠，可能需要再過一周看到疫情變化、才有可能進入疫情緩和期，這取決於美國採取什麼行動。

(中時電子報)