陸軍今（16日）傍晚又發生官兵在營區內自戕的不幸事件。消息指出，位於楊梅的陸軍6軍團機械化步兵269旅，晚間用餐後不久，有官兵在中正堂大禮堂內，發現一名中尉自戕身亡，由於該名中尉被發現時已無生命跡象，已通知相關單位到場處理。軍方也表示，會全力配合檢警調查，並加強官兵心理輔導，全力杜絕憾事。

據了解，該名中尉軍官隸屬269旅部，平日表現正常，近日也未聼聞生活上有異狀，傍晚約6點左右，有官兵用完餐準備前往中正堂要進行活動，卻赫然發現該名中尉已有在內自戕身亡。

陸軍第六軍團也對此回應，指揮部表示， 所屬機步第269旅黃姓軍官於今（16）日傍晚被發現於營內疑似自我傷害已遂；案發後，單位立即封鎖現場，並通報地區憲警單位到場處理。

第六軍團指出，後續除全力配合檢警調查，釐清案情，並將協助家屬辦理治喪等事宜；另持恆加強官兵生命教育與心理諮商輔導，以建立正確生命認知，避免憾事再生。

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