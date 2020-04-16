（21:25更新）樂天桃猿昨日靠朱育賢再見轟加三響炮，延長賽第12局以9比8擊敗統一獅帶走勝利，今日兩隊再對戰，朱育賢第2打席敲出中外野方向3分炮，一棒助猿隊逆轉成4比2領先；7局下半再敲2分炮，朱育賢近8打數就敲出5支全壘打，打擊率是驚人的7成，7局桃猿以10比2領先統一獅。

樂天桃猿王牌左投王溢正因春訓受傷，長達2周沒有投球，不過他今日將重回先發輪值，迎戰獅隊洋投洛奇。不過王溢正首局就挨轟，獅隊第四棒蘇智傑首打席敲出陽春炮，助獅隊先馳得點；下半局陳晨威、林立連續安打將比數追平。

樂天桃猿王溢正先發。（鄧心瑜攝）

3局上半楊家維面對王溢正也開轟，陽春炮攻下獅隊第2分。桃園在4局下半反攻，2人出局後陳俊秀、郭嚴文連續安打，接著朱育賢再敲驚天3分炮，繼昨日三響炮之後再度開轟，一棒將比數逆轉成4比2。

5下桃園持續進攻，獅隊先發洋投洛奇連對陳晨威、林立保送，陳俊秀在得點圈有人時敲出2分打點安打，領先擴大成6比2，同時也將洛奇打退場，由王玉譜接手。洛奇首度於例行賽登板，面對暴力猿打線4.2局被敲9支安打、失6分，僅出現1次三振，自責分率11.57。

6局下半桃猿靠獅隊投手暴投、捕手傳球失誤再添2分，7局下半朱育賢再敲左外野方向全壘打2分打點將比數擴大為10比2領先，這也是近2場比賽朱育賢第5轟，這是朱育賢生涯第14次單場2支全壘打以上，僅次張泰山22次、林智勝21次。

(中時 )