根據美國勞工部周四的報告，截至4月11日的一周，美國每週申請失業救濟人數為520萬。與前一周相比，領取人數略有下降，當時有660萬美國人申請失業保險。

該報告使申請失業的四周失業的美國工人總數達到了2,203萬。這也意味著，在2007年至2009年大蕭條席捲美國之後，冠狀病毒導致的裁員人數，超越了11年來美國經濟增加的2200萬個工作崗位。

經濟政策研究所高級經濟學家海蒂·希爾霍爾茲（Heidi Shierholz）告訴媒體：「我們是如此迅速地消除了這些工作。這令人難以置信。」

每週失業人數數字是最新的經濟數據，證實了冠狀病毒大流行對美國經濟的嚴重破壞。除了令人震驚的創紀錄的失業率外，消費者信心指數直線下降，零售額出現歷史性下降，美國工廠產出也創下1946年以來的最大降幅。

上個月情況最嚴重，因為美國大多數州禁止無關緊要的業務，並鼓勵人們留在家中以遏制新冠病毒的傳播。

(中時電子報)