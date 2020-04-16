菲律賓央行16日宣布，基準隔夜逆回購利率調降2碼，來到2.75％的歷史新低，以支撐遭新冠疫情重創的經濟。這是菲國央行今年來第3度降息，之前已分別在2月、3月下調1碼、2碼，下一次例會訂於5月21日召開。照菲國政府的情境模擬預測，今年經濟最好也不過是零成長。 。

(工商 )