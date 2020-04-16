菲律賓央行降息2碼撐經濟 21:332020/04/16 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 菲律賓央行16日宣布，基準隔夜逆回購利率調降2碼，來到2.75％的歷史新低，以支撐遭新冠疫情重創的經濟。這是菲國央行今年來第3度降息，之前已分別在2月、3月下調1碼、2碼，下一次例會訂於5月21日召開。照菲國政府的情境模擬預測，今年經濟最好也不過是零成長。 。 (工商 ) #菲律賓央行 #降息 #碼撐 #基準 #逆回購利率 也許您會感興趣 推薦閱讀 追求收益 新興亞債可留意 04:102020/04/13 投資理財 《台北股市》台股擁3多 4月拉回找買點 10:002020/04/13 財經 10年期公債得標利率0.508％ 創新低紀錄 18:512020/04/14 財經 國壽房貸利率 半年內降1碼 04:102020/04/15 財經要聞 陸港觀盤－聚焦受惠政策方向的產業 04:102020/04/15 全球財經 大陸高收益債 買點浮現 04:102020/04/15 投資理財 吳燦基準 判生量刑新指標 04:102020/04/16 社會新聞 銀行降息 金融存股族會領股息賠價差嗎？ 13:232020/04/16 財經 《國際金融》救經濟 菲律賓央行降息2碼 15:402020/04/16 財經 紓困案暴量突破2萬件 5天新增7,851件、逾千億元 20:442020/04/16 財經 財經熱門新聞 帥過頭爆落魄處境！ 曾打「台積電」名號炒房卻狂虧 - 即時 油價太慘烈！川普驚嚇…下猛藥救油商 - 財經 救命藥慘摔！瑞德西韋陸臨床喊卡 他驚爆內幕 - 財經 狂爆5奈米來了！台積電驚洩現況 - 財經 狂噴1900點…台股V到底？散戶操盤緊盯4件事 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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