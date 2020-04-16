紐西蘭總理阿爾登苦民所苦，為展現與人民共度疫情難關的團結精神，15日宣布帶領內閣部長官員，於未來6個月減薪20％。以阿爾登年薪471,049紐元來看，減薪2成將使她少領47,150紐元；副總理彼得斯（Winston Peters）年薪則短少33,473紐元。

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