紐西蘭總理帶頭減薪2成 21:332020/04/16 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 紐西蘭總理阿爾登苦民所苦，為展現與人民共度疫情難關的團結精神，15日宣布帶領內閣部長官員，於未來6個月減薪20％。以阿爾登年薪471,049紐元來看，減薪2成將使她少領47,150紐元；副總理彼得斯（Winston Peters）年薪則短少33,473紐元。 (工商 ) #減薪 #紐元 #紐西蘭總理 #阿爾登 #年薪 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸銀續漲薪 平安銀人均年薪48萬人幣奪冠 04:422020/04/12 兩岸 遭爆變相減薪 瓦城：門市縮時營業 18:532020/04/13 財經 瓦城遭爆減薪 04:102020/04/14 財經要聞 A-Rod荷包大失血《ESPN》要求減薪15％ 11:202020/04/14 體育 日國會議員因應疫情主動減薪2成 13:132020/04/14 國際 歐美受創 台商復工卻沒訂單 04:102020/04/16 全球財經 財經熱門新聞 救命藥慘摔！瑞德西韋陸臨床喊卡 他驚爆內幕 - 財經 帥過頭爆落魄處境！ 曾打「台積電」名號炒房卻狂虧 - 財經 狂噴1900點…台股V到底？散戶操盤緊盯4件事 - 財經 1字頭快了！油價又狂崩 川普出手敗給… - 財經 大咖瘋搶5奈米！台積電驚洩現況 - 即時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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