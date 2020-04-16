根據《日經新聞》報導，美國記憶體大廠美光（Micron）將發放一次性現金補助給全球2.5萬名員工，約占總人力三分之二，協助他們度過疫情難關，總額約3,500萬美元。美國、台灣、日本、新加坡、印度、馬來西亞的美光員工都將受惠，但補助金額因不同國家而異。

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