助員工抗疫 美光將發一次性現金 21:182020/04/16 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據《日經新聞》報導，美國記憶體大廠美光（Micron）將發放一次性現金補助給全球2.5萬名員工，約占總人力三分之二，協助他們度過疫情難關，總額約3,500萬美元。美國、台灣、日本、新加坡、印度、馬來西亞的美光員工都將受惠，但補助金額因不同國家而異。 (工商 ) #全球 #美光 #美國 #一次性 #抗疫 也許您會感興趣 推薦閱讀 15檔大四喜 抗疫先鋒 04:092020/04/12 財經要聞 助抗疫 銀行紓困專案齊發 04:092020/04/12 財經要聞 以色列情報機關抗疫 04:092020/04/12 專題周報 義黑手黨沒閒著 趁抗疫送暖 04:102020/04/12 國際大事 66歲生日數萬影迷送祝福 成龍祈願抗疫成功 04:102020/04/12 娛樂新聞 新創事業抗疫孔急 會計師：找好替補資源先撐過去 18:142020/04/12 財經 坂本龍一拍攝洗手影片 呼籲清潔抗疫 20:062020/04/12 生活 抗疫新藥露曙光 醫保基金中長線看好 04:102020/04/13 投資理財 IMF預測經濟嚴重衰退 陸指主要經濟體應切實擔責 22:212020/04/15 兩岸 一個嶄新的後全球化世界 04:102020/04/16 時論廣場 財經熱門新聞 帥過頭爆落魄處境！ 曾打「台積電」名號炒房卻狂虧 - 財經 油價太慘烈！川普驚嚇…下猛藥救油商 - 財經 狂爆5奈米來了！台積電驚洩現況 - 財經 救命藥慘摔！瑞德西韋陸臨床喊卡 他驚爆內幕 - 財經 新iPhone SE成最強孝親機？網友曝致命缺點 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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