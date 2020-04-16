英國3月零售額創25年來最大跌幅 21:332020/04/16 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據英國零售商協會（RBC）16日發布的最新數據，受新冠疫情肆虐影響，3月零售額年跌4.3％，去年同月才跌1.8％，創1995年1月有此紀錄以來最大跌幅，12個月平均跌幅為0.6％。在民眾搶購民生用品囤積帶動下，3月前3周零售銷售年增12％，但23日政府下封鎖令後，隨即暴跌27％。 (工商 ) #英國 #零售額 #來最大 #跌幅 #協會 也許您會感興趣 推薦閱讀 OPEC＋敲定 日減產970萬桶石油 04:102020/04/14 財經要聞 胡伯服 接任中華液壓協會理事長 04:102020/04/14 產業特刊 保險申訴綜合評分值 英國保誠No.1 04:102020/04/14 產業特刊 華為5G生變？英情報機構籲疫情後重估對陸關係 22:122020/04/14 兩岸 陸首季PC出貨量 重挫逾3成 04:092020/04/15 焦點新聞 中英關係動搖 華為盼5G仍合作 04:102020/04/15 全球財經 首季PC出貨量 陸跌逾三成 04:102020/04/15 全球財經 陸專家駁斥英政客又藉疫情抹黑清算 11:432020/04/15 兩岸 室內環境品管協會 發布消毒規範 04:102020/04/16 證券．權證 豐邑推浩瀚森之道 銷售紅不讓 04:102020/04/16 財經焦點 財經熱門新聞 救命藥慘摔！瑞德西韋陸臨床喊卡 他驚爆內幕 - 財經 帥過頭爆落魄處境！ 曾打「台積電」名號炒房卻狂虧 - 財經 狂噴1900點…台股V到底？散戶操盤緊盯4件事 - 財經 1字頭快了！油價又狂崩 川普出手敗給… - 財經 大咖瘋搶5奈米！台積電驚洩現況 - 即時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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