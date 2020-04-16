根據英國零售商協會（RBC）16日發布的最新數據，受新冠疫情肆虐影響，3月零售額年跌4.3％，去年同月才跌1.8％，創1995年1月有此紀錄以來最大跌幅，12個月平均跌幅為0.6％。在民眾搶購民生用品囤積帶動下，3月前3周零售銷售年增12％，但23日政府下封鎖令後，隨即暴跌27％。

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