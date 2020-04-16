疫情讓景氣急凍，民眾消費力大降，銀行也急了，放款放不出去、也沒人要上門借錢！花旗（台灣）銀行消金部門乾脆主動調降卡友信貸、分期預借現金和帳單分期的上限利率，即日起到今年7月31日前，提供原有客戶更低的上限利率，調降最多達200個基本點（bp），成了另類的消費紓困專案。

花旗銀行公告，2020/4/14～ 2020/7/31期間，提供指定客群個人信貸、信用卡理財短期利率調降，協助客戶減輕財務負擔。該行利率調降方案，包括三部份：一、花旗卡友信貸：提供符合條件客戶，前面兩期的年利率0.68％優惠方案，這項信貸的上限利率降至15.99％，較原先調降139點；二、分期預借現金：分期預借現金上限利率降至12.99％，亦調降200點。

第三部份為信用卡帳單分期，花旗銀行表示，卡友可申請帳單分期降低月付金額，帳單分期上限利率降至14.79％，亦較原來15％調降21點。

一般市場行情，個人信貸利率在各項信用商品中最高，上限年利率20％幾乎是各銀行一般標準，至能真正能拿到多少借款利率，由個人信用條件決定。花旗這次將上限利率調降至15.99％，較其他同業低了4～5個百分點，對信用偏低的高風險戶最有利。

花旗表示，此項卡友信貸「新申辦」的資格，不論是新戶或舊戶，只要是花旗信用卡友都可申請。之前曾申請過信貸的客戶也可以。無論如何，要能享有這項優惠利率，就是要成功申請到花旗信用卡。

(工商 )