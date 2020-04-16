慶祝台灣一周內二度零確診，並感謝中央流行疫情指揮中心全體同仁，以及全台醫護人員們辛苦守護台灣新冠肺炎疫情，連鎖咖啡品牌85度決定送出一千杯免費一顆檸檬紅茶給大家，只要在4/19（日）晚上12點前，到85度C臉書粉絲專頁活動留言版，tage一位姓林的朋友，並打上今日零確診！一天一顆檸檬，補充維他命C，就有機會抽中一顆檸檬紅茶乙杯，85度將送出一千杯，每人限抽乙杯，4/23日（四）於85℃臉書粉絲專頁公布中獎名單。

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