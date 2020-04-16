快活不下去了！經濟部今天請來飯店、餐飲、洗衣業、婚紗業等內需服務業，進行紓困座談。商圈、餐飲業者都喊苦，說3到4月業績大跌7到9成，籲請政府紓困要快一點。經濟部長沈榮津承諾，下周即展開預審程序，希望4月底就能把首批現金補助撥到商家戶頭。

餐飲業、婚紗業、商圈業等今分場次與沈榮津座談，除聽取政府紓困方案，也反映各自疫情衝擊狀況。經濟部說明，對商業服務業的紓困振興主要分為兩部分，一是員工薪資補貼4成，一是一次性營運補貼，後者以正職員工數乘以每人1萬元計算。申請條件是商家業績受損5成、未減薪未裁員。

座談會上業者大吐苦水，有一家飯店業者說，光3、4這兩個月估計虧3000多萬，快撐不去，呼籲補助速度「要快一點」。同時請命申請條件能放寬，允許公司可減少員工5％。

擁有2家店、50年歷史的江浙老店敘香園董事長特助Aimee也表示，因為公司餐會、家庭客聚餐減少相當多，3月生意整整掉了7成，影響非常大。她們也希望員工薪資補助申請條件可以彈性放寬，即使調整人力幅度不能到5％，也希望至少有2.5％，畢竟這行人員流動性較大。

沈榮津會後表示，這波疫情對飯店、餐飲影響很明顯，而國際型商圈業績大概降8、9成，內需型商圈下降6成有。婚紗方面，疫情影響無法出去拍攝，海外客人也進不來。但店家都表示響應政府不減薪、不放無薪假，他很感動。已指示下禮拜就啟動預審制度，儘快完成審查程序，努力拚4月底撥錢到企業戶頭去，減輕他們營運壓力。

在紓困貸款申請上，沈透露已有3家老字號店家提申請，共核准拿到10億8000萬，補足資金缺口。店家名稱不方便透露，合計正職員工數有600到900人。

(中時 )