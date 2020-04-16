約砲需謹慎！哈爾濱確診「啪啪女」有難言之隱，導致400人被匡列。（圖片摘自Financial小夥伴）

4月13日黑龍江省衛健委發佈公告，稱哈爾濱市12日新增確診病例7例。這7例確診病例，均與4月10日已發佈確診病例87歲的陳某有關。陸媒分析追蹤到感染鏈的源頭曹小姐，因為一次極為偶然的啪啪啪事件，使得400多位人士被疫情中心匡列。

在衛生單位疫調時，曹小姐交代了自己部分行蹤，但存在「難言之隱」，惟獨對那一夜的事情避而不談。然而在多方追問之下，曹小姐最後不得不承認，在她記憶失去的那一晚在啪啪啪，和她上床的對象，就是那個從美國回來的「小韓」。

至此，轟動哈市的超級傳染事件水落石出。

發生在哈爾濱的這例群聚感染，案情錯綜複雜，不少人是在和男、女朋友或是砲友做愛時被感染，但不一定出現感染症狀，結果又傳給給其他人。大陸自媒體「Financial小夥伴」整理出三條感染鏈：

一、從美國回來的男子小韓是無症狀感染者，3月19日從美國返抵哈爾濱，在居家隔離觀察期間，和鄰居曹小姐約了一場砲局。曹小姐之後跟自己男朋友做愛，然後男朋友又跟別的女砲友上床，這是一條線。

二、曹小姐回家跟老媽住，然後老媽跟老情人上了床，老情人和老媽有共同的朋友，這個朋友又把自己老爹傳染了。這是一條線。

三、老媽還有兒子，兒子跟太太做愛，這又是一條線。

哈爾濱市自4月9日至15日，不到一周內出現23宗本土確診病例，上述這起群聚感染影響龐大，更出現「一傳十」的情況，並且使400多人被匡列為觀察對象。

大陸網友戲稱，「疫情期間，啪啪要謹慎，約砲需檢測」。

(中時 )