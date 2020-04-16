國民黨主席江啟臣(中後)16日出席主持黃復興黨部交接與布達儀式。（郭吉銓攝）

國民黨主席江啟臣(左後)16日出席主持黃復興黨部交接與布達儀式。（郭吉銓攝）

江啟臣說，黃復興黨部是最忠貞黨員，且長期對國民黨不離不棄，國民黨過去有起有落，都看到黃復興黨部與黨員永遠與黨站在一起，這是他最感佩的地方。

話鋒一轉，江啟臣指出，他和大家一樣，都希望國民黨更好，而黃復興黨部在未來黨更好的過程中也扮演最關鍵腳色，因此他心裡面非常重視這場交接與布達。

江啟臣說，未來黃復興黨部最大目標要「落實對黨員的基層服務」，要讓黃復興黨員感受到黨對他們的關心與照顧，希望黃復興黨部能延續扮演黨的先鋒與重要後盾，也感謝前主委金恩慶帶領下對黃復興的貢獻。

江啟臣接著說，順應時代環境變化，國民黨要進行黨務改革，也懇請最忠貞的夥伴黃復興黨員能和他一起讓國民黨更好，因此她最根本的想法很簡單但任務艱鉅，就是希望大家同心協力，發揮過去黃復興黨部的使命與存在意義。

江啟臣表示，黃復興黨部既是改革夥伴也是精進黨務的表率，即便人事安排上外界各有看法，但要做到「以服務代替領導」，讓榮民與退伍軍人感受到黨對他們的關心，進而讓黨深耕地方、接地氣，同時延續黃復興黨部為黨不為個體的精神。

江啟臣語重心長地說，傳承就需要新的血緣與黨員，未來黃復興勢必面臨挑戰，但他在臧幼俠帶領下與金恩慶的指導，絕對可以協助黨的改革，他也拜託臧幼協與黨中央密切配合，不僅要傳承發揚黃復興黨部精神，也要改革創新。

(中時 )