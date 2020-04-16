中央氣象局表示，明(17)日天氣與今天類似，環境轉為東南風，因水氣不多，僅花東地區有零星短暫雨，西半部地區高溫普遍可以來到30度以上，東半部高溫也可來到28至29度，體感溫暖至微熱，夜間清晨低溫各地在16到20度之間，其中西半部更須留意日夜溫差變化。

氣象局預報員王品翔表示，受東南風影響，明天氣溫會較今天更高些，除了東半部28-29度外，整個西半部高溫可達30至31度，清晨低溫約16至20度，周五(17)僅東半部及北部山區有短暫雨，其他地區多雲到晴。

王品翔指出，周五(17)下半天開始到周六(18)巴士海峽海面水氣會被東南風帶上來，午後各地山區有雷雨機率，尤其是南部及東半部，提醒山區民眾要特別留意。

王品翔說，周日(19)周一(20)有鋒面從華南移向北部海面，東半部有局部短陣雨，受鋒面前暖區影響，北台灣及中南部山區有局部短陣雷雨，周二(21)鋒面通過，東北季風南下，北部天氣轉涼，下雨區域為中部以北及東半部，其他地區為多雲。

(中時 )